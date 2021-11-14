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В Ижевске перевели на газ еще одну угольную котельную

17:45, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске перевели на газ еще одну угольную котельную
17:45, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
254
0
#Ижевск\n#ЖКХ\n#Теплосети\n#модернизация\n#газ\n#отопление
Фото: pixabay
254
0

На голубом топливе заработал тепловой узел на улице Короткой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверку первыми холодами успешно прошел обновленный тепловой узел на улице Коротокой. Перед началом нового отопительного сезона здешнюю угольную котельную перевели на природный газ, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Переоборудование муниципальной котельной на улице Короткой предприятие провело по концессионному соглашению с мэрией Ижевска. В зоне обслуживания теплоузла находится 12 многоквартирных домов.

Вместо трех отслуживших свое угольных котлов установили два новых автоматических газовых нагревателя мощностью 400 кВт каждый. Температура теплоносителя регулируется соответственно погодным условиям.

В 2022 году в Ижевске планируется переоборудовать под работу на природном газе еще 3 муниципальных котельных. До 2032 года компания модернизирует 16 таких объектов.

17:45, 14 ноября, 2021
Андрей Поносов
254
0
#Ижевск\n#ЖКХ\n#Теплосети\n#модернизация\n#газ\n#отопление
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