В Ижевске перевели на газ еще одну угольную котельную

На голубом топливе заработал тепловой узел на улице Короткой.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверку первыми холодами успешно прошел обновленный тепловой узел на улице Коротокой. Перед началом нового отопительного сезона здешнюю угольную котельную перевели на природный газ, сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Переоборудование муниципальной котельной на улице Короткой предприятие провело по концессионному соглашению с мэрией Ижевска. В зоне обслуживания теплоузла находится 12 многоквартирных домов.

Вместо трех отслуживших свое угольных котлов установили два новых автоматических газовых нагревателя мощностью 400 кВт каждый. Температура теплоносителя регулируется соответственно погодным условиям.

В 2022 году в Ижевске планируется переоборудовать под работу на природном газе еще 3 муниципальных котельных. До 2032 года компания модернизирует 16 таких объектов.