«Пощады не ожидайте»: глава Ижевска напомнил подрядчикам о борьбе со скользкостью

Подземные переходы должны быть очищены до семи утра, обязал градоначальник.

Ижевск. Удмуртия. Подрядные организации оштрафуют за некачественную борьбу с наледью. Об этом заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев во время традиционного утреннего прямого эфира в соцсетях. Ижевчанка Елена Шлык обратилась к мэру с вопросом, можно ли, чтобы после снегопада подземные переходы чистились по утрам до начала рабочего дня.

«Те граждане, которые работают с семи утра, вынуждены показывать чудеса циркового искусства, чтобы не упасть на ступенях переходов. Переход около УдГУ при перепадах температуры вообще словно каток», — написала ижевчанка.

Олег Бекмеметьев подтвердил, что власти города знают о подобных проблемах, понимая, что задачу нужно выполнять как можно скорее.

«Подрядчикам сразу поручил взять подземные переходы на особый контроль. Ещё и в начале зимнего сезона говорилось», — отметил мэр Ижевска.

Он также обратился к коллегам-подрядчикам: «Если вы не услышали моих поручений, то, дорогие друзья, пощады не ожидайте. Штрафы неминуемы». Градоначальник обязал до семи часов утра по отдельному наряду пристальное внимание обращать именно на спуски в подземные переходы, которых в городе всего шесть.