Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о реализации проекта «Большой ремонт»

По программе уже отремонтировали 76 образовательных учреждений.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев обозначил основные недоработки, которые были допущены при реализации проекта «Большой ремонт». Об этом он рассказал на пресс-завтраке с журналистами 1 декабря.

Власти решили отказаться от аукционов и полностью перейти на конкурсный отбор подрядчиков. По словам главы, участвующие в аукционах фирмы дают минимальную цену и в погоне за «выигрышем» не задумываются о том, что могут прийти к убытку. «Начинают выполнять работу и понимают, что они в убытке, им неинтересно завершать, они лучше уплатят штрафы за то, что оказались несостоятельными, может даже попадут в список недобросовестных поставщиков, похоронят фирму-однодневку, затем заведут новую», - подчеркнул мэр.

Формат конкурса, который пришёл на смену аукционам, позволит избавиться от нерадивых подрядчиков на объектах.

Также Олег Бекмеметьев отметил недостаточный контроль за ходом работ на социальных объектах из-за нехватки технадзоров. На сегодняшний день 1 сотрудник контролирует около 20 объектов. «Мы не можем взять в штат дополнительно технадзоров, структура, численность доведенная до администрации не позволяют набирать дополнительных сотрудников, поэтому рассматриваем вариант привлечения сторонних организаций под эту задачу», - уточнил Олег Николаевич.

Напомним, программа «Большой ремонт» стартовала в 2019 году, она предполагает ремонт 100 школ и детсадов. За 2 года удалось восстановить 76 объектов, минимум 14 объектов – в планах на 2021 год. Отметим, что всего в Ижевске насчитывается 260 школ и детских садов.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что проект по восстановлению соцобъектов продолжится.