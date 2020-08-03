Единственную дорогу в Старках отремонтировали в Ижевске

Также там обустроили 4 остановочных кармана.

Ижевск. Удмуртия. Единственную проходящую через микрорайон Старки дорогу отремонтировали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Улица Спортивная является центральной магистралью Старков, её не восстанавливали с 2014 года.

Теперь на проезжей части протяженностью 2,6 км части уложили два слоя дорожной «одежды»: асфальтобетон снизу и щебеночно-мастичный асфальтобетон сверху. Все керны готового полотна прошли исследование на соответствие ГОСТУ и получили положительное заключение.

Помимо дороги, в Старках полностью восстановили тротуар: установили бордюрные камни, уложили новый асфальт. В некоторых местах тротуары буквально пришлось строить заново.

Также на улице Спортивной обустроили 4 остановки с карманами для общественного транспорта. На перекрестке с проездом Копровый, в самом начале участка, остановку сделали с нуля.

Помимо этого, на объекте отсутствовали ливневки, из-за чего в отдельных местах скапливалась дождевая вода. На дороге предусмотрели водоотводы.

В настоящее время работы завершены, комиссия, в которую вошли и общественники, работы приняла.

Всего же в Ижевске сданы уже 13 участков: на улице Пушкинской, Халтурина, Парашютной, Загородной, Западной, Телегина, Кузебая Герда, Оружейника Драгунова, Спортивной, а также переулках Раздельный, Профсоюзный и Студенческий, дороге Ижевск-Оранжерейный комплекс. Отремонтировать предстоит еще 10 объектов.

Проследить за ходом ремонтных работа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные работы» можно в группе Вконтакте.