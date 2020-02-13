В парке Кирова будут ждать парочки и тех, кто только ищет свою вторую половинку.

Ижевск. Удмуртия. День всех влюбленных в Ижевске отметят на катке в парке Кирова. Как сообщает пресс-служба администрации города, праздник пройдет на «Мишкином катке» 14 февраля этого года с 18:00 до 20:00. На самом длинном бесплатном катке Ижевска будут ждать парочки и тех, кто только ищет свою вторую половинку.

В программе праздника - дискотека с диджеями DJ Romero и DJ Dillex, зажигательный ведущий MC Rodnoy, аниматоры, конкурсы и призы. Специально для любителей фотографий на катке будет работать профессиональный фотограф.