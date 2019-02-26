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30 пьяных водителей задержали в Ижевске за минувшие выходные

12:40, 26 февраля, 2019
Диана Ворончихина
12:40, 26 февраля, 2019
Диана Ворончихина
218
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#новости\n#пьяный водитель
Фото: Отдел ГИБДД УМВД России по Ижевску
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Массовые проверки автомобилистов прошли в столице Удмуртии с 22 по 24 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за минувшие выходные выявили 30 пьяных водителей. Как сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу, рейды прошли с 22 по 24 февраля.

За это время дорожные полицейские провели около 900 автомобилей. Помимо нетрезвых водителей было зафиксировано 10 случаев управления авто без прав, 3 факта нарушения правил перевозки детей и другие правонарушения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и в случае выявления фактов грубого нарушения ПДД, незамедлительно сообщать в дежурную часть по телефонам: 415-700, 415-701 или 02.

12:40, 26 февраля, 2019
Диана Ворончихина
218
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#ПДД\n#Удмуртия\n#новости\n#пьяный водитель

 

 

 


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