30 пьяных водителей задержали в Ижевске за минувшие выходные

Массовые проверки автомобилистов прошли в столице Удмуртии с 22 по 24 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске за минувшие выходные выявили 30 пьяных водителей. Как сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу, рейды прошли с 22 по 24 февраля.

За это время дорожные полицейские провели около 900 автомобилей. Помимо нетрезвых водителей было зафиксировано 10 случаев управления авто без прав, 3 факта нарушения правил перевозки детей и другие правонарушения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и в случае выявления фактов грубого нарушения ПДД, незамедлительно сообщать в дежурную часть по телефонам: 415-700, 415-701 или 02.