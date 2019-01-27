28 января на этом участке будет работать снегоуборочная техника.

Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Ижевска попросили не парковать машины вдоль улицы Сакко и Ванцетти. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, 28 января на этом участке будет работать снегоуборочная техника.

«В дневное время с 9:00 до 12:00 дорожная техника будет вывозить снег с улицы Сакко и Ванцетти. Большая просьба - в этот период не парковать автомобили на данном проезде», - говорится в обращении.

Отмечается, что владельцам авто будут звонить сотрудники ГИБДД и просить переставить машину.

«Либо машины будут переставлять с помощью эвакуатора», - уточнили в муниципалитете.