play
pause
  • $ 65.92 ↓
  • € 74.63 ↓

Автомобилистов Ижевска попросили не парковать машины вдоль улицы Сакко и Ванцетти

12:50, 27 января, 2019
12:50, 27 января, 2019
164
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Фото: Пресс-служба Ижевска
164
0

28 января на этом участке будет работать снегоуборочная техника.

Ижевск. Удмуртия. Автомобилистов Ижевска попросили не парковать машины вдоль улицы Сакко и Ванцетти. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртии, 28 января на этом участке будет работать снегоуборочная техника.

«В дневное время с 9:00 до 12:00 дорожная техника будет вывозить снег с улицы Сакко и Ванцетти. Большая просьба - в этот период не парковать автомобили на данном проезде», - говорится в обращении.

Отмечается, что владельцам авто будут звонить сотрудники ГИБДД и просить переставить машину.

«Либо машины будут переставлять с помощью эвакуатора», - уточнили в муниципалитете.

12:50, 27 января, 2019
164
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Девочке, насмерть замерзшей в новогодние каникулы в Удмуртии, водку купил взрослый мужчина

17:11, 22 января, 2019
4151

В Удмуртии начали морозить борщевик

3366
11:25, 22 января, 2019

В Ижевске мужчину обвинили в сексуальном насилии над 10-летней девочкой в автобусе

2984
11:40, 23 января, 2019

Охранник гипермаркета в Ижевске попытался украсть 6,5 млн рублей

2955
15:03, 24 января, 2019

Два человека погибли в ДТП с молоковозом в Удмуртии

2822
10:23, 22 января, 2019

Брошенные в аэропортах России самолеты «Трансаэро» уйдут с молотка

14:31, 24 января, 2019
3932

Подводные лодки под Ладогой: Минобороны рассекретили данные о прорыве блокады Ленинграда

1723
09:59, 25 января, 2019

В Минстрое назвали стоимость установки газоанализаторов в России

1014
16:50, 21 января, 2019

Россиян обязали вставать на воинский учет по месту фактического проживания

963
14:16, 22 января, 2019

РУСАДА проверит 13-летнюю фигуристку, оправдавшую употребление «правильного» допинга

931
16:10, 21 января, 2019

Отрекшийся от престола король Малайзии разводится с «Мисс Москва»

09:35, 24 января, 2019
2270

Туристка из России погибла во время дайвинга на Мальдивах

1629
18:10, 21 января, 2019

В центре Ташкента нашли старинный клад стоимостью 1 млн долларов

1480
16:30, 20 января, 2019

На Украине назвали условие для начала войны с Россией

1398
12:30, 20 января, 2019

Отца и сына будут судить за каннибализм и убийство в Харькове

1198
12:50, 22 января, 2019