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Парады, фестивали и спортивные соревнования: в Ижевске стартуют мероприятия, посвященные Дню молодежи

17:18, 22 июня, 2018
Георгий Поветкин
17:18, 22 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#досуг\n#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#праздники\n#досуг в Ижевске
Фото: ИА "Сусанин"
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«Сусанин» публикует программу на ближайшие выходные.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии 23 июня пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Первые из них начнутся уже ранним утром, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

23 июня:

10:00-13:00 в Сквере Победы пройдет Парад детских колясок.

8:00-10:30 на Центральной площади Ижевска пройдет флешмоб «Йога-мандала».

11:00-15:00 на Центральной площади Ижевска пройдет акция «Молодежь за ЗОЖ» (сдача крови на определение ВИЧ статуса, консультация врачей, психолога).

11:00-21:00 у Ротонды за домом правительства пройдет фестиваль «Йога вместе».

12:00-23:00 на территории Удмуртского Республиканского музея изобразительного искусства пройдет фестиваль нового молодежного искусства «NOVART»: лекции на темы искусства, выставки, мастер-классы, боди-арт, игротеки, выступление музыкальных коллективов, фестиваль анимационных, игровых и документальных короткометражек, уличное кино.

12:00-15:00 в Летнем саду им. Горького пройдет акция «Молодежь за ЗОЖ» (сдача крови на определение ВИЧ статуса, консультация врачей, психолога).

09:00-14:00 на территории «Отделенческой больницы на ст. Ижевск ОАО «РЖД» пройдет фестиваль стрит-арт (граффити).

09:00-15:00 на территории ижевского аэроклуба «Пирогово» пройдут соревнования по картингу.

11:00-15:00 в    парке Кирова состоится церемония открытия фестиваля финно-угорских народов «Воршуд» и Международный праздник танца «Мост дружбы».

10:00-13:00 на Тверской, 54 пройдет  открытое первенство по мини футболу среди дворовых команд.

11:30-13:30 на Клубной, 72 в клубе «Три кита» стартует открытое первенство клуба по классическому жиму штанги лежа среди юношей от 16 лет.

24 июня

18:00-21:00 на набережная Ижевского пруда пройдет международный праздник танца «Мост дружбы».

17:18, 22 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#досуг\n#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#праздники\n#досуг в Ижевске

 

 

 


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