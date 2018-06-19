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В центре Ижевска нарушено движение трамваев

14:50, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
14:50, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#Удмуртия\n#трамвай
Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Дмитрий Мухачев)
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Об этом сообщили в ИжГЭТ.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска на участке Центр - улица Орджоникидзе нарушено движение трамваев. Как сообщается в группе ИжГЭТа Вконтакте, это произошло из-за технической неисправности на путях.

Движение трамваев организовано:

- 2-й маршрут по ходу с ул.Промышленной следует по 8-му маршруту, по ходу с Буммаша следует до Центра;

- 5-й маршрут с Буммаша следует по 2 и 8 маршруту через одного.

- Трамваи 10, 12 маршрутов с ул.Ворошилова следуют по 11 маршруту.

UPD: движение трамваев по улице Ленина полностью восстановлено в 15:03

14:50, 19 июня, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#ИжГЭТ\n#Удмуртия\n#трамвай

 

 

 


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