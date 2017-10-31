  • $ 58.08 ↑
  • € 67.53 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Центральную площадь благоустроят в 2018 году в Ижевске

      08:30, 31 октября, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 31 октября, 2017
      Яна Шамаева
      597
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#ремонт
      597
      0

      Об этом сообщил и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

      Ижевск. Удмуртия. Центральную площадь благоустроят в Ижевске в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

      Кроме того, работы по завершению пятого этапа благоустройства набережной пруда проведут в Воткинске. Также планируются привести в надлежащий вид набережную в Камбарке и горсад в Глазове.

      Работы по всем проектам оцениваются примерно в 170 млн рублей.

      Напомним, ранее сообщалось, что весной 2018 года в Ижевске начнут обновлять парк Кирова. Три возможных варианта его обновления узнали корреспонденты «Сусанина». Кроме того, летом этого года представитель КБ «Стрелка» рассказал о результатах исследований общественных пространств столицы Удмуртии и предположил, какие из них могут быть отремонтированы за федеральный счет.

      08:30, 31 октября, 2017
      Яна Шамаева
      597
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#центральная площадь\n#ремонт

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Авария на трассе в Удмуртии унесла жизнь ребёнка

      18:40, 29 октября, 2017
      6994

      Министр внутренних дел Удмуртии о «Витязях»: по счастливой случайности мероприятие прошло без резонансных происшествий

      6741
      09:16, 30 октября, 2017

      В Удмуртии может открыться первый в России майнинговый центр

      6147
      14:02, 26 октября, 2017

      На остановке Ударная в Ижевске автомобилист избил водителя троллейбуса

      6144
      10:24, 24 октября, 2017

      В Ижевске скончался заслуженный тренер России и Удмуртии Виктор Кузнецов

      5475
      12:30, 25 октября, 2017

      В России изменили порядок индексации алиментов

      15:56, 27 октября, 2017
      1168

      В Чечне старший лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев из-за увольнения

      1084
      09:45, 24 октября, 2017

      Следствие рассматривает две основные версии нападения на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр

      885
      10:00, 26 октября, 2017

      Новые правила провоза багажа в самолете вступят в силу 5 ноября

      840
      09:27, 26 октября, 2017

      В зоопарке Владивостока маленькая львица подружилась со щенком

      812
      12:58, 25 октября, 2017

      В Норвегии упал в море российский вертолет Ми-8 с учеными на борту

      09:20, 27 октября, 2017
      922

      В Китае создали первый в мире смартфон с 80-мегапиксельной камерой

      922
      16:16, 29 октября, 2017

      В США пользователи соцсетей готовы заплатить залог, чтобы выпустить красивую преступницу

      724
      19:10, 26 октября, 2017

      Парламент признал Каталонию независимой республикой

      713
      18:39, 27 октября, 2017

      Власти Испании объявили о вводе прямого управления в Каталонии

      696
      19:02, 27 октября, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: счастливые случайности и туман в Ижевске

      30 октября, 2017

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      27 октября, 2017

      Кофемолка - выпуск 40: Михаил Хомич в гостях у Энвиля Касимова

      26 октября, 2017