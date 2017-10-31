Центральную площадь благоустроят в 2018 году в Ижевске

Об этом сообщил и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

Ижевск. Удмуртия. Центральную площадь благоустроят в Ижевске в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил и.о. министра ЖКХ Удмуртии Иван Маринин.

Кроме того, работы по завершению пятого этапа благоустройства набережной пруда проведут в Воткинске. Также планируются привести в надлежащий вид набережную в Камбарке и горсад в Глазове.

Работы по всем проектам оцениваются примерно в 170 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что весной 2018 года в Ижевске начнут обновлять парк Кирова. Три возможных варианта его обновления узнали корреспонденты «Сусанина». Кроме того, летом этого года представитель КБ «Стрелка» рассказал о результатах исследований общественных пространств столицы Удмуртии и предположил, какие из них могут быть отремонтированы за федеральный счет.