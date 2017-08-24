Счастливая пятерка: какие общественные места в Ижевске могут отремонтировать за федеральный счет

Представитель конструкторского бюро «Стрелка» рассказал о результатах исследований общественных пространств столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Конструкторское бюро «Стрелка» провело исследование общественных пространств Ижевска. О его результатах рассказала партнер бюро, стратегический консультант АИЖК и Минстроя России в области комплексных городских решений Александра Сытникова.

Первым этапом было исследование блогосферы столицы Удмуртии. Оценивались посты в соцсетях, фотографии на объектах и то, как горожане реагируют на них. Учитывались как отрицательные, так и положительные упоминания.

После исследования соцсетей на место выезжала команда специалистов и оценивала объект самостоятельно: где и в каком состоянии он находятся, покрытие территории и фасады сопутствующих зданий. А затем начался опрос самих горожан: что они думают по поводу объектов.

«Это такой большой объем задач, в который входит в первую очередь – общение антропологов с горожанами. Антропологи делают короткие интервью на улице, стараются охватить разные группы населений и выслушать, какое мнение у горожан складывается о той среде, в которой они находятся», - сказала партнер «Стрелки» Александра Сытникова.

В итоге при изучении блогосферы Ижевска специалисты выбрали пять городских объектов, которые можно было бы включить в проект «Городская среда» и привести в порядок за счет финансирования федерального бюджета в 2018-2022 годах. В их число вошли: набережная Ижевска, Центральная площадь, парк Кирова, улицы Советская и Максима Горького.

Ижевск Uploaded by ИА Сусанин on 2017-08-24.

По каждому объекту на основе мнений ижевчан были сформированы их основные плюсы и минусы.

Центральная площадь

КБ «Стрелка»: является малопосещаемой территорией. Горожане жалуются на дефицит качественных сервисов и теневых укрытий, плохое состояние дорожного покрытия. Есть запрос на оживление территории за счет установки городских скульптур. Плюс этой территории в том, что это фактически центр города.

Набережная

КБ «Стрелка»: практически нет доступа к набережной. Самый главный участок, потому что люди в городе всегда идут к воде – на сегодняшний день не освоен. Эта территория не приспособлена для отдыха и посещений. Плюсы – популярное место у горожан, несмотря на эту неблагоустроенность. Также горожанам не хватает продления пешеходного маршрута, инфраструктуры для маломобильных групп населения, отдыха и рекреации.

Парк Кирова

КБ «Стрелка»: горожане жалуются на отсутствие ухода за существующим озеленением в парке. Дефицит качественных малых архитектурных форм и плохое состояние дорожного покрытия. Мало лавочек, а те, которые есть, в плохом качестве. Низкий уровень функционального наполнения территории. По сути его там нет, кроме развлекательных аттракционов. Из плюсов: рядом с парком расположен популярный у жителей зоопарк и городской пляж, который в летнее время наполнен людьми практически круглосуточно.

Улица Максима Горького и Советская

КБ «Стрелка»: исторические сооружения находятся в плохом состоянии. Мы обратили внимание на улицу Горького, потому что это, по сути, транзитная улица, связывающая с набережной города. Также на улице Горького находятся купеческие дома - сохранившееся в городе культурное наследие. Они не в очень хорошем состоянии, но имеют большой потенциал в дальнейшем.

Кроме того, конструкторское бюро «Стрелка» составило тепловую карту эмоционального отношения жителей к территориям Ижевска, на которой синяя шкала значила положительное отношение, а серая – негативное.

В серой зоне оказались Центральная площадь, улицы Советская и Максима Горького.

«Сейчас мы видим отношение горожан к этим площадкам, и наша задача - прийти к тому, чтобы вся карта была ярко-синей. Горожане должны любить и активно посещать эти пространства», - пояснила партнер бюро, стратегический консультант АИЖК и Минстроя России в области комплексных городских решений Александра Сытникова.

По итогам заслушивания результатов исследования председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин сообщил, что список мест, которые требуют благоустройства, может быть дополнен. Общественное обсуждение по этому поводу запустят на официальном сайте Ижевска.