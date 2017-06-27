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      Течет ручей: ливень затопил дороги в Ижевске

      18:31, 27 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      18:31, 27 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      638
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Дождь\n#Удмуртия\n#дорога\n#ливень\n#погода в Ижевске
      Фото: vk.com/udmurtiya18rus/Денис Давыдов
      638
      0

      Жители города поделились в социальных сетях фотографиями и видео ливня, который прошел в городе во вторник, 27 июня.

      Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 27 июня, прошел ливень и затопил городские дороги. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» сделали обзор фотографий и видео, которыми ижевчане поделились в соцсетях.

      Напомним, что сегодня синоптики предупреждали не только о дожде, но и о локальном граде

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ВЛАДИМИР Байметов

      Ракетная - Нефтемаш

      #ижевск #молодежная #дождь #июнь #коммунальщики #чиновники Ижевск город раздолбаяев чиновников и их подчиненных. Одни и те же места где несправляются ливневки, но виновата как всегда непредсказуемая погода :-)

      6 Likes, 1 Comments - @zagrebin_evgen on Instagram: "#ижевск #молодежная #дождь #июнь #коммунальщики #чиновники Ижевск город раздолбаяев чиновников и..."

      18:31, 27 июня, 2017
      Диана Ворончихина
      638
      0
      #Ижевск\n#погода\n#Дождь\n#Удмуртия\n#дорога\n#ливень\n#погода в Ижевске

       

       

       

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