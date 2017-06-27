Течет ручей: ливень затопил дороги в Ижевске

Жители города поделились в социальных сетях фотографиями и видео ливня, который прошел в городе во вторник, 27 июня.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 27 июня, прошел ливень и затопил городские дороги. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» сделали обзор фотографий и видео, которыми ижевчане поделились в соцсетях.

Напомним, что сегодня синоптики предупреждали не только о дожде, но и о локальном граде.