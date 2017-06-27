Течет ручей: ливень затопил дороги в Ижевске

Жители города поделились в социальных сетях фотографиями и видео ливня, который прошел в городе во вторник, 27 июня.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске во вторник, 27 июня, прошел ливень и затопил городские дороги. Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» сделали обзор фотографий и видео, которыми ижевчане поделились в соцсетях.
Напомним, что сегодня синоптики предупреждали не только о дожде, но и о локальном граде.
ВЛАДИМИР Байметов
Ракетная - Нефтемаш
#ижевск #молодежная #дождь #июнь #коммунальщики #чиновники Ижевск город раздолбаяев чиновников и их подчиненных. Одни и те же места где несправляются ливневки, но виновата как всегда непредсказуемая погода :-)
6 Likes, 1 Comments - @zagrebin_evgen on Instagram: "#ижевск #молодежная #дождь #июнь #коммунальщики #чиновники Ижевск город раздолбаяев чиновников и..."