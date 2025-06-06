Ижевск. Удмуртия. Ижевская школа №20 получит дополнительные средства на развитие за счёт объединения двух образовательных организаций. Как сообщает администрация города, в Ижевске проводятся встречи с активами родителей и педагогов школ №20 и №65.

«В отношении этих учреждений комиссией при Министерстве образования и науки Удмуртской Республики принято решение о реорганизации путём присоединения школы №65 к школе №20. В состав комиссии вошли представители государственных и муниципальных органов власти, общественные деятели, руководители образовательных организаций, родители детей, посещающих школы, которые подлежат объединению», — говорится в сообщении.

Как рассказала начальник Управления образования администрации Ижевска Елена Рассомахина, в следующем учебном году 158 ребят 6-9-х классов «приняли решение продолжать обучение в школе №20».

«Они уже выстроили свой путь от дома до школы, привыкли к этому микрорайону. Часть учителей из 65-й вольются в коллектив «двадцатки», что позволит закрыть существующие педагогические вакансии. Основную образовательную программу все дети будут проходить в новом корпусе школы, построенном в 2019 году, а во втором здании организуют внеурочную деятельность — это занятия с волонтёрами, кружки и секции, подготовка ребят к олимпиадам и так далее», — отметила Елена Рассомахина.

В горадминистрации уточнили, что для организации образовательной деятельности в новом корпусе школы №20 подготовлены 24 кабинета. 22 класса-комплекта будут обучаться в первую смену, 13 классов-комплектов, это 6-я и 7-я параллели, — во вторую.

«Да и ребята из бывшей школы №65, перейдя в основное здание «двадцатки», получат возможность учиться, используя современное школьное оборудование. Так будет обеспечено их право на получение качественного образования», — говорится в сообщении.

В ближайшее время в школе выстроят «плавающее» расписание, чтобы все дети изучали предметы в профильных кабинетах и лабораториях. Также найдут возможность развести классы по разным помещениям на уроках физкультуры.

Летом, во время каникул, в помещениях школы запланирован ремонт, что позволит создать более комфортные условия для обучения.

Объединение двух образовательных организаций также поможет привлечь дополнительные средства на развитие материально-технической базы школы, обновление оборудования, мебели, ремонтные работы, отметили в горадминистрации.

Напомним, ранее родители школы №20 поделились с «Сусаниным», как на самом деле проходят встречи администрации Ижевска с родителями. Также родители школы №67, которой также грозит «оптимизация», направили открытое обращение в федеральный парламент, разочаровавшись в отсутствии диалога с городом и республикой.