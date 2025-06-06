Ижевск. Удмуртия. Родители учеников школы №67 Ижевска записали видеообращение к депутату Госдумы от Удмуртии Андрею Исаеву. Запись разместили на его странице в соцсетях.

«Наши мужья находятся на СВО, пока они защищают нашу Родину, наших детей практически выгоняют из школы. Права наших детей нарушаются, прошу остановить беззаконие», — еле сдерживая слёзы обратилась одна из матерей.

«Мы, родители 67-й школы, крайне обеспокоены ситуацией, которая происходит вокруг нашей школы. Нам стало известно, что нашу школу хотят соединить с 28-й школой. Наших детей выгнать, а в здании нашей школы разместить детей из 39-й коррекционной школы», — обратилась другая дама.

Также родители подчеркнули, что изначально выбирали школу №67 по прописке, из-за конкретных учителей, учёбы лишь в первую смену. К тому же, школа №28 уже укомплектована в две смены. Само же здание было возведено 90 лет назад, и оно маленькое.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин сказал в послании к Федеральному Собранию, что к 2025 году все дети должны будут учиться в первую смену. Но почему-то права наших детей сейчас пытаются ущемить наши местные власти», — отметила еще одна мать.

Также родители 67-й вступились за детей-инвалидов из 39-й, подчеркнув, что их здание совершенно не приспособлено для учёбы детей с ОВЗ.

«Мы считаем, что Управление образования, мэр города и глава Удмуртии Александр Бречалов просто прячут голову в песок», — заявили родители школьников.

Также родители вновь напомнили, что Бречалов обещал построить для 39-й школы новое соответствующее здание, но стройка так и не началась.

Напомним, накануне стало известно, что вопрос об «оптимизации» школ в Ижевске взял на контроль главный следователь страны Александр Бастрыкин. Также «Сусанин» выпустил материал на тему слияния других школ города — №20 и №65.