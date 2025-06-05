Ижевск. Удмуртия. Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав учащихся в Ижевске. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

«В сети Интернет сообщается, что в городе Ижевске в связи с длительным непроведением ремонтных работ здание образовательного учреждения пришло в непригодное состояние и было признано аварийным. При этом принято решение о переводе несовершеннолетних в другие школы, в которых отсутствует достаточное количество свободных мест, а также не созданы особые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Многочисленные обращения результатов не принесли», — говорится в сообщении.

В СУ СК России по Удмуртской Республике по данному факту проводится процессуальная проверка. При этом в сообщении нет уточнений, о какой конкретно школе идёт речь. Но пост в соцсетях проиллюстрирован фото школы №28. Здание построено в 1936 году, в нём деревянные перекрытия. Про его аварийное состояние пока официально не объявлялось.

Но, как сообщили «Сусанину» учителя, сейчас рассматривается вопрос о присоединении к 28-й школе контингента соседней 67-й школы. А вот в её здание собираются перевести учащихся коррекционной школы №39. И вот эта школа ждёт новое здание с 2021 года. То, что оно будет, заверял даже лично глава Удмуртии Александр Бречалов.