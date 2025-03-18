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УдГУ исключили из числа участников федеральной программы «Приоритет 2030»

13:30, 18 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
УдГУ исключили из числа участников федеральной программы «Приоритет 2030»
13:30, 18 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Удмуртия\n#УдГУ
Источник фото: ИА «Сусанин»
106
0

Вуз в настоящее время числится кандидатом на участие в данной программе.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет исключили из участников федеральной программы «Приоритет 2030», теперь вуз оказался в разделе кандидатов на участие в программе. Соответствующий документ разместили на портале программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Напомним, цель программы «Приоритет 2030» — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. 

Напомним, УдГУ вступил в программу поддержки лидеров научного знания в 2021 году. Результатам работы в рамках проекта на сайте вуза посвящён соответствующий раздел

Как сообщили «Сусанину» в самом вузе, «приоритет переформатировался, были введены новые правила, поэтому УдГУ заявлялся новыми проектами».

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13:30, 18 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
106
0
#Удмуртия\n#УдГУ