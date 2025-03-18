Ижевск. Удмуртия. Удмуртский государственный университет исключили из участников федеральной программы «Приоритет 2030», теперь вуз оказался в разделе кандидатов на участие в программе. Соответствующий документ разместили на портале программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Напомним, цель программы «Приоритет 2030» — к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.

Напомним, УдГУ вступил в программу поддержки лидеров научного знания в 2021 году. Результатам работы в рамках проекта на сайте вуза посвящён соответствующий раздел.

Как сообщили «Сусанину» в самом вузе, «приоритет переформатировался, были введены новые правила, поэтому УдГУ заявлялся новыми проектами».