Учёные УдГУ начнут проводить лекции в парках Ижевска

13:15, 26 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парки Ижевска\n#УдГУ\n#лекции
Источник фото: ИА «Сусанин»
Во время первой прогулки присутствующие узнают больше о птицах.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут посетить лекции учёных УдГУ в парках Ижевска. Об этом говорится в сообществе городских пространств «Парки Ижевска».

Образовательный проект «Прогулки с учёными» (6+) запускают «Парки Ижевска» и УдГУ. Учёные Удмуртского государственного университета проведут серию прогулок с научными наблюдениями. Все лекции и экскурсии будут бесплатными, но количество участников ограничено.

Первая прогулка состоится 4 апреля в парке Кирова с 09:00 до 11:00. Её посвятят Международному дню птиц, поэтому учёный-биолог Алексей Дерюгин расскажет интересные факты о пернатых.

Чтобы попасть на прогулку, нужно зарегистрироваться по ссылке. Участники собираются в 09:00 у центрального входа в парке Кирова. 6+

Напомним, что в Удмуртии также действует проект «Прогулка с врачом» (0+). В 2026 году встречи с медработниками будут проводить на новой площадке — в Штабе общественной поддержки на улице Наговицына, 9а. 

