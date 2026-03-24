Ижевск. Удмуртия. Историк из Ижевска решил создать комикс о событиях на Ижевском заводе во времена Гражданской войны в России. Об этом сам автор — аспирант УдГУ Евгений Копысов — рассказал «Сусанину».

«Решил создать комикс потому, что в библиотеке УдГУ будет комик-кон 17 апреля (18+). Знающие люди говорят, что комиксы популярны, и ими увлекаются и студенты, и взрослые. Вот, например, художник Денис Никонов. Тогда у меня возникла мысль: почему бы не сделать комикс на историческую тему? История должны быть доступной и, если сегодня есть такой формат, как комикс, то почему бы через него не познакомить с каким-либо эпизодом истории? Так сказать, в популярной форме», — рассказал Евгений Копысов.

Рабочее название будущей рисованной истории — «В первый день». По мысли автора, комикс будет посвящён событиям первого дня Ижевско-Воткинского восстания.

«Даже далеко не краеведы интересуются этой темой и участвуют в "словесных потасовках" на просторах соцсетей, где эта тема всплывает», — отметил историк.

Он уверен, что с работой справится примерно за месяц. Рисует он карандашом по листу бумаги.

«Нарисовал сцену, перенёс на комп, дорисовал элементы, людей, добавил в графическом редакторе диалоги и вуаля! Первый эпизод я сделал менее, чем за час», — сказал автор.

«Сусанин» задал вопрос, почему была выбрана тематика времён Гражданской войны?

«Про это восстание в Ижевске и Воткинске есть работы учёных-историков — Дмитриева, Чуракова, Ренёва. Многие слышали о событии, но не многие могут понимать, а в чём дело. Чего надо было выступать? Большевики, меньшевики, эсеры, анархисты — все свергали царя, а потом дружно перессорились. Кто прав, кто виноват, не разберёшь. Это как во Франции получается, жирондисты и якобинцы отправили на плаху Людовика, а потом тоже перегрызли друг другу глотки. Это сложные процессы, которые не всем понятны. Но почему бы не передать их в популярной форме, чтобы аудитория смогла понять больше, чем ни чего, и чтобы история стала любимей?», — ответил историк.