Ижевск. Удмуртия. УдГУ занял пятое место в локальном рейтинге вузов Приволжского федерального округа за 2025 год. Его составило RAEX — агентство в области некредитных рейтингов в России.

Целью исследования является независимая оценка деятельности широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов, исходящая из реализации их образовательного и научного потенциала и влияния на социальную среду. Рэнкинг проведён по трём критериям: образование, наука, общество.

На первом месте рейтинга оказался Чувашский госуниверситет имени И. Н. Ульянова. Его показатели соответственно: 2, 14, 1.

На последнем, 52-м, месте — Поволжский государственный университет сервиса (Самарская область) с показателями: 46, 42, 47.

Удмуртский госуниверситет оказался на пятом месте с показателями: 10, 10, 8.

Ижевский госмедуниверситет — на 15-м месте (3, 48, 26).

ИжГТУ им. М. Т. Калашникова — на 18-м месте (8, 28, 32).

УдГАУ — на 39-м месте (44, 15, 41).

Короленковский университет из Глазова — на 48-м месте (31, 47, 49).

Отметим, что на основании истории рейтингов по годам, УдГУ занимал в 2025 и 2024 гг. четвёртое место, в 2023-м — второе место. Бывшая Медакадемия в 2025 г. Была на девятом месте, ранее — на 12 и 13.

ИжГТУ в 2025 г. Был на 19 месте, а в 2024 г. — на 9-м. УдГАУ показывает стабильный рост: с 55-го места в 2021 г. До 40-го в 2025-м.Динамично развивается и ГГИПУ имени В. Г. Короленко: в 2024 г. Он был на 54-м месте, в 2025 г. — на 52-м.