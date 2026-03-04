Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается набор в Школу юного городского археолога среди учащихся 6-9 классов. Об этом сообщается в паблике «Археологи УдГУ».

Занятия будут проводиться с 30 марта по 3 апреля 2026 года на кафедре истории Удмуртии, археологии и этнологии Института истории и социологии Удмуртского государственного университета.

«Будет интересно! Вас ожидают лекции, квест и мастер-классы, которые будут проводить специалисты кафедры. Вы узнаете много нового про историю Ижевска и его жителей! Участников школы мы в дальнейшем приглашаем и на раскопки в Ижевске!», — сообщают организаторы научно-образовательного курса.

Желающих просят до 10 марта 2026 года написать куратору проекта Светлане Александровне Перевозчиковой в личные сообщения ВК, или в личные сообщения группы «Археологи УдГУ» и отправить заявку участника (ФИО, школа, класс, номер телефона).

По всем вопросам можно позвонить С. А. Перевозчиковой (8-950-150-18-54) или на кафедру (917-308).

Мероприятия проводятся бесплатно.

12+