Удмуртский госуниверситет получит 100 млн рублей на реализацию стратегических проектов

УдГУ вошел в программу поддержки лидеров научного знания «Приоритет 2030».

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский госуниверситет включен в комплексную федеральную программу «Приоритет 2030». В Минобрнауки России завершился первый этап защиты стратегических проектов развития высшего образования, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Задача программы «Приоритет 2030» - сформировать группу вузов, которые будут создавать и концентрировать на своей базе лучшие разработки в научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности. Передовые практики будут распространятся по всей системе высшего образования страны. Целью проекта является создание нового научного знания и технологий, которые смогут обеспечить рост экономики и развитие социальной сферы.

Всего по результатам федерального конкурса было отобрано 106 университетов из 49 городов России. В Приволжском федеральном округе в программу вошел 21 вуз, в том числе и УдГУ.

Все организации – участники проекта «Приоритет 2030» – получат базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Эти средства позволят сформировать у выпускников университетов компетенции, которые позволят им успешно конкурировать на современном рынке труда и вносить свой вклад в развитие науки, техники и технологий.

Программа стратегического развития УдГУ разработана при содействии правительства Удмуртской Республики. Она включает в себя 5 направлений, которые внесут вклад в социально-экономический рост региона. Так, один из проектов вуза предусматривает создание центра SMART-технологий, а также увеличение количества учебных мест.