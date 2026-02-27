Ижевск. Удмуртия. Учёный-историк из Удмуртии Вадим Долгов стал мастером бесконтактного секса. Об этом доктор исторических наук, профессор УдГУ сообщил «Сусанину».

«Спешу похвастаться, друзья. Я — эксперт в области секса. Увы, я при этом должен предуведомить обожаемых мною женщин и мужчин, наклонностей которых я не разделяю, что чёрный пояс я получил за выступления в номинации «бесконтактный секс» и «теоретические ката». Тем не менее, факт: на экраны страны вышел документальный фильм «История русского секса» (18+), в котором я выступил в двух ролях: как научный консультант и как один из рассказчиков», — рассказал профессор на своей странице в соцсетях.

Он отметил, что фильм «очень красивый».: «Я бы сказал, это новое слово в создании видеоряда. Визуальщики в команде были гениальны. Но вот сюжет скучноват, несмотря на огненную тему. Увы, сценарист к моим советам почти не прислушивался: он явно не Эйзенштейн. Да, впрочем, и я не академик Тихомиров. Получилось, как получилось».

Напомним, весной 2025 года цитаты профессора Долгова украсили вагоны Московского метрополитена.

18+