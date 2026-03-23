Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошла встреча представителей концерна «Калашников» и академии «Калашников» с руководством УдГУ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что вуз активно взаимодействует с академией «Калашников» на протяжении многих лет.

«Приятно видеть, насколько динамично в университете развиваются, по сути, новые направления образования, которые коррелируются с нашими обучающими программами. В частности, это касается темы беспилотной авиации, в вузе создаются специальные площадки и полигоны для организации и проведения соответствующих занятий», — рассказала директор академии «Калашников» Альфия Коньшина.

В рамках встречи руководство УдГУ также выразило готовность совершенствовать образовательные программы и развивать новые направления, чтобы выпускать квалифицированных специалистов, в том числе для работы на предприятиях концерна.

«В ближайшее время мы проведем для руководства УдГУ экскурсию на ижевские площадки «Калашникова» и затем вместе сформируем перспективный план дальнейшего долгосрочного взаимодействия», — отметил директор по развитию учебных программ АО «Концерн «Калашников» Александр Молчанов.