В УдГУ появилась программа магистратуры по проектированию и разработке систем управления беспилотниками

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете открыли новую программу магистратуры по проектированию и разработке систем управления беспилотными системами. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Галина Мерзлякова.

Программу «Автоматическое управление в робототехнических системах» создали в рамках реализации грантовой программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». За 2 года обучения студенты научатся проектировать системы управления, разрабатывать программы оптической навигации и прототипировать автопилоты БПЛА.

Новому направлению начнут обучать уже в этом году. Договоры подписали первые 6 студентов-магистрантов.