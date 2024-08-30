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В УдГУ появилась программа магистратуры по проектированию и разработке систем управления беспилотниками

12:45, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В УдГУ появилась программа магистратуры по проектированию и разработке систем управления беспилотниками
12:45, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#УдГУ\n#образование
Фото: vk.com (Галина Мерзлякова)
57
0

На обучение по этой программе уже заявились 6 абитуриентов.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртском государственном университете открыли новую программу магистратуры по проектированию и разработке систем управления беспилотными системами. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Галина Мерзлякова. 

Программу «Автоматическое управление в робототехнических системах» создали в рамках реализации грантовой программы Минобрнауки России «Приоритет 2030». За 2 года обучения студенты научатся проектировать системы управления, разрабатывать программы оптической навигации и прототипировать автопилоты БПЛА. 

Новому направлению начнут обучать уже в этом году. Договоры подписали первые 6 студентов-магистрантов.  

12:45, 30 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#УдГУ\n#образование