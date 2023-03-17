Школьники Сарапула заняли 3 место во Всероссийском конкурсе с проектом дэнс-тура

Сарапул. Удмуртия. Школьники из Сарапула придумали дэнс-тур по Сарапулу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Сарапула.

Воспитанники образцового детского коллектива «Танцевально-спортивный клуб «Ника» Детско-юношеского центра Березина София и Хадеев Андрей вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Туристический код моей страны, города, поселка, района ПРО-туризм». Об этом сообщает пресс-служба администрации города Сарапула.

Сарапульские школьники — шестиклассница школы №2 София и восьмиклассник школы №15 Андрей — являются танцевальным дуэтом клуба «Ника». Ребята подали заявку на участие в конкурсе в возрастной категории 13-14 лет и заняли 3 место в номинации «Культурный код региона».

Суть проекта «Танцующий город» — организация фестиваля выходного дня для танцующих детей и их родителей.

Всероссийский конкурс проводился впервые. Его цель — поддержать талантливых граждан, которые принимают активное участие в развитии внутреннего туризма в муниципальных образованиях страны. На рассмотрение поступило 1533 заявки из 80 субъектов России.