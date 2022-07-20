В шести учреждениях СПО в Удмуртии откроются 12 мастерских

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на базе шести учреждений среднего профессионального образования в 2022 году откроют 12 мастерских. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

По две мастерские создадут в колледжах и техникумах Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска и Можги. Новое оборудование для них удалось закупить благодаря нацпроекту «Образование».

Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий получит учебно-производственное оборудование, которое применит для участка автоматизированной сборки печатных плат и трехканальной паяльной станции. Помимо этого в мастерской появится радиомонтажное и измерительное оборудование.

В Воткинский промышленный техникум отправят оборудование по компетенции «Сварочные технологии», а в Глазовский политехнический колледж — по компетенции «Мобильная робототехника».

Для Можгинского педагогического колледжа имени Трофима Борисова предусмотрены интерактивные панели, электронные учебники и приложения к ним для 1-4 классов по математике, окружающему миру, русскому языку и литературному чтению.

В Ижевский машиностроительный техникум имени Сергея Борина привезут компьютеры и проекционное оборудование. Также мастерские появятся в Ижевском промышленно-экономическом колледже.

Сейчас в этих учреждениях СПО идет ремонт помещений, которые переоборудуют в мастерские. Помимо оборудования в аудитории закупят мебель.

В регионе с 2019 года обновляют материально-техническую базу техникумов и колледжей. За 4 года в учреждениях СПО получилось открыть 37 мастерских различных направлений.