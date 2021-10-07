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В Глазовском пединституте откроется технопарк

15:55, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
В Глазовском пединституте откроется технопарк
15:55, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
168
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование
Фото: пресс-служба министерства образования Удмуртии
168
0

Учреждение допобразования начнёт работу до конца текущего года.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском пединституте до конца текущего года начнёт работу технопарк педагогических компетенций. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

В технопарке создадут лаборатории физиологии и инженерно-биологических систем. Там появится оборудование по генетике, оптическим приборам и физиологии. Также откроется педагогический IT-кластер по профилям робототехники и виртуальной реальности. Начнёт действовать лаборатория междисциплинарной технической подготовки, которая объединит аналитическую химию, рентгенографию, фундаментальную физику, альтернативную энергетику.

Будут оборудованы зоны коворкинга.

15:55, 07 октября, 2021
Юрий Абашев
168
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#образование
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