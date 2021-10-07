В Глазовском пединституте откроется технопарк

Учреждение допобразования начнёт работу до конца текущего года.

Глазов. Удмуртия. В Глазовском пединституте до конца текущего года начнёт работу технопарк педагогических компетенций. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртской Республики.

В технопарке создадут лаборатории физиологии и инженерно-биологических систем. Там появится оборудование по генетике, оптическим приборам и физиологии. Также откроется педагогический IT-кластер по профилям робототехники и виртуальной реальности. Начнёт действовать лаборатория междисциплинарной технической подготовки, которая объединит аналитическую химию, рентгенографию, фундаментальную физику, альтернативную энергетику.

Будут оборудованы зоны коворкинга.