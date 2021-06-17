Республиканский медколледж Удмуртии получил грант на создание профессиональных мастерских

Они появятся в декабре 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Республиканский медколледж получил грант на 11,3 млн рублей для обновления материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Полученные средства пойдут на создание и оснащение мастерских по лечебной деятельности, фармацевтике, лабораторному медицинскому анализу, медицинскому и социальному уходу. Специально для них закупят манекены, мебель, приборы и другое необходимое оборудование.

Впрочем, грант пойдёт не только на техническое оснащение колледжа, он также позволит расширить программы профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации по востребованным профессиям. Кроме того, появятся программы для детей и взрослых. Так, например, им объяснят, как правильно оказывать первую помощь при травмах.

Новые мастерские появятся в декабре 2021 года.