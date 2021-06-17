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Республиканский медколледж Удмуртии получил грант на создание профессиональных мастерских

08:30, 17 июня, 2021
Андрей Бирюков
Республиканский медколледж Удмуртии получил грант на создание профессиональных мастерских
08:30, 17 июня, 2021
Андрей Бирюков
445
0
#Удмуртия\n#образование\n#здравоохранение
Фото: unsplash.com
445
0

Они появятся в декабре 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Республиканский медколледж получил грант на 11,3 млн рублей для обновления материально-технической базы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Полученные средства пойдут на создание и оснащение мастерских по лечебной деятельности, фармацевтике, лабораторному медицинскому анализу, медицинскому и социальному уходу. Специально для них закупят манекены, мебель, приборы и другое необходимое оборудование. 

Впрочем, грант пойдёт не только на техническое оснащение колледжа, он также позволит расширить программы профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации по востребованным профессиям. Кроме того, появятся программы для детей и взрослых. Так, например, им объяснят, как правильно оказывать первую помощь при травмах.

Новые мастерские появятся в декабре 2021 года. 

08:30, 17 июня, 2021
Андрей Бирюков
445
0
#Удмуртия\n#образование\n#здравоохранение