В Удмуртии открылся первый Центр грамотности

Площадки помогут повысить уровень грамотности среди населения.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле открылся Республиканский Центр грамотности. Он будет работать на базе Центральной городской библиотеки имени Крупской. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Директор фонда поддержки языковой культуры «Тотальный диктант» Ольга Ребковец на мероприятии, посвящённом открытию Центра, заявила, что взрослому человеку некуда пойти, чтобы получить новые знания о русском языке. Площадки грамотности созданы для того, чтобы люди могли обратиться к качественной литературе и подготовиться к экзаменам.

На мероприятии подписали соглашения об открытии двух Центров грамотности в Ижевске, по одному в Сарапуле, Глазове, Селтах и Кизнере.

Координировать работу площадок будет Национальная библиотека Удмуртской Республики. Их задача заключается в повышении уровня грамотности речи и письма среди населения. Также они помогут изучить форматы самообразования и применить их на практике. Партнёрами проекта являются известные издательства, которые выпускают и научную, и популярную литературу: например, «Просвещение», издающее школьные учебники.

Помимо Удмуртии, Центры грамотности будут развёрнуты ещё в 10 регионах, включая Тамбовскую, Псковскую и Рязанскую области.