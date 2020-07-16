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В сельские школы Удмуртии отправят 14 «земских» учителей

16:35, 16 июля, 2020
Анна Торхова
В сельские школы Удмуртии отправят 14 «земских» учителей
16:35, 16 июля, 2020
Анна Торхова
114
0
#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#школа\n#деревня
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
114
0

Педагогам предстоит отработать в районах 5 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выбрали 14 учителей, которые отправятся работать на село по федеральной программе «Земский учитель». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На 1 сентября 2019 года республике в сельской местности не хватало 192 педагогов. Большой дефицит отмечался по русскому языку, литературе, иностранному языку, математике. Также школы нуждаются в учителя начальных классов.

Для участия в конкурсе по федеральной программе «Земский учитель» заявились жители не только Удмуртии, но и других регионов: Татарстана, Башкирии, Коми, Краснодарского края, Свердловской, Кировской областей и других. Напомним, учителям, готовым переехать на село и отработать там 5 лет, положена единовременная выплата в сумме 1 млн рублей, которая не облагается налогом. Условие - возраст их должен быть не больше 55 лет.

Так, теперь в Варзи-Ятчинской школе появится учитель математики, в Волковской школе Воткинского района – учитель английского. В Дебесскую школу отправится учитель истории, в Каракулинской, Красногорской и Ягульской школах появятся учителя математики, которые будут работать на постоянной основе.

В гимназии в Малой Пурге будет свой учитель биологии, в Большеучинской школе – физики, в Уральской школе Сарапульского района – английского языка.

В школу №5 Можги и Копкинскую школу Селтинского района также приедут преподаватели иностранного языка.

В Увинской школе появится учитель начальных классов, в Ярской – педагог по русскому языку и литературе, в Юкаменской – учитель по физкультуре.

16:35, 16 июля, 2020
Анна Торхова
114
0
#Ижевск\n#Можга\n#Удмуртия\n#школа\n#деревня

 

 

 


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