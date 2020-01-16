Более 10 тыс классных руководителей в Удмуртии будут получать «президентские» надбавки

С 1 сентября этого года ежемесячные выплаты составят не менее 5 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. На федеральную доплату за классное руководство в Удмуртии смогут рассчитывать более 10 тыс. педагогов. Напомним, что во время ежегодного послания президент России Владимир Путин предложил с 1 сентября 2020 года ввести выплаты не менее 5 тыс. рублей, сохранив при этом все региональные премии.

Как сообщила на своей странице в ВКонтакте министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова, в регионе в классном руководстве занято 10 017 учителей. В Ижевске, по данным главы города Олега Бекмеметьева, насчитывается 3 787 «классных».

Директор школы №74 Ижевска Надежда Онищенко рассказала журналистам, что на сегодняшний день каждое образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему выплат за классное руководство. В зависимости от качества работы премия может составить от 10 до 35% от оклада. Но педагоги часто отказываются брать на себя дополнительную нагрузку.

«5 тыс. рублей – половина оклада учителя», - сообщила она. Принимаемая мера, с одной стороны, привлечет желающих взять классное руководство, а с другой, позволит администрациям школ строже спрашивать с учителей за выполнение работы. «Отказов на классное руководство будет меньше, а желания педагогов заняться воспитательной деятельностью в школе, возрастет», - считает Надежда Онищенко.