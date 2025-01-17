После жалобы участковым врачам детской поликлиники Ижевска оплатили дополнительную работу за 2024 год

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после коллективной жалобы участковым врачам детской поликлиники оплатили дополнительную работу за 2024 год. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике.

В декабре 2024 года в Инспекцию труда поступило коллективное обращение сотрудников одной из детских поликлиник Ижевска. Участковые врачи пожаловались, что не получили оплату дополнительной работы, которую выполняли за ушедших в отпуска коллег.

В результате ГИТ объявила предостережение о недопустимости несоблюдения порядка поручения работникам дополнительной работы и её оплаты в установленные сроки.

В ответ работодатель предоставил информацию, что 14 сотрудникам участковой службы оплатили дополнительную работу. В сумме они получили более 600 тыс. рублей.