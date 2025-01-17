Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид Экспортировать из Удмуртии проще, чем кажется Лонгрид

После жалобы участковым врачам детской поликлиники Ижевска оплатили дополнительную работу за 2024 год

10:20, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
После жалобы участковым врачам детской поликлиники Ижевска оплатили дополнительную работу за 2024 год
10:20, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
723
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#зарплата\n#деньги
Источник фото: unsplash.com (National Cancer Institute)
723
0

Всего 14 специалистам выплатили более 600 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после коллективной жалобы участковым врачам детской поликлиники оплатили дополнительную работу за 2024 год. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике. 

В декабре 2024 года в Инспекцию труда поступило коллективное обращение сотрудников одной из детских поликлиник Ижевска. Участковые врачи пожаловались, что не получили оплату дополнительной работы, которую выполняли за ушедших в отпуска коллег.

В результате ГИТ объявила предостережение о недопустимости несоблюдения порядка поручения работникам дополнительной работы и её оплаты в установленные сроки. 

В ответ работодатель предоставил информацию, что 14 сотрудникам участковой службы оплатили дополнительную работу. В сумме они получили более 600 тыс. рублей. 

10:20, 17 января, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
723
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#врачи\n#зарплата\n#деньги