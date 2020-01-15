Путин предложил изменить Конституцию и предоставить бесплатный доступ к российским интернет-сервисам

Изменения в политической системе страны необходимо вынести на всенародное голосование, пояснил президент



Москва. В ближайшие годы в жизни нашей страны произойдут важные изменения. Планы серьезных реформ в государственном устройстве и социальной политике озвучил 15 января в своем ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.

Демография

Прежде всего, по словам Владимира Путина, следует улучшить демографическую ситуацию в стране за счет расширения мер социальной поддержки семей с детьми. Российский лидер поручил ввести с января 2020 года социальные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет в размере 5,5 тыс. рублей (половина прожиточного минимума в среднем по стране, возможен разброс по регионам).

Также Владимир Путин заявил о необходимости распространить выплаты материнского капитала на семьи, в которых с января 2020 года родится первенец. А тем семьям, где уже есть дети, и появились новые, маткапитал увеличат на 150 тыс. рублей.

Глава государства призвал, кроме того, обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. В регионах, где уже есть соответствующая инфраструктура, данная мера будет реализована с 1 сентября 2020 года, в остальных - не позднее 1 сентября 2023 года.

Классным руководителям Владимир Путин поручил ввести с 1 сентября текущего года доплату из федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей в месяц. При этом он запретил отменять уже действующие региональные доплаты за классное руководство.

Также президент потребовал ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, прежде всего региональных, на территориях, где не хватает врачей, педагогов, инженеров.

Здравоохранение

Владимир Путин напомнил, что с этого года в России начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении. Главная ее особенность - установление фиксированной доли окладов в зарплате медиков и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

В части ординатуры предлагается приблизить долю целевого обучения по самым дефицитным направлениям к 100%. При поступлении на них преимущество следует предоставить тем выпускникам медвузов, которые уже приобрели стаж работы в первичном звене, особенно на селе.

Президент рассказал о введении в 2020 году единого сквозного регистра получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. Эта мера поможет избежать случаев путаницы, которые имели место раньше.

Макроэкономика

Владимир Путин напомнил о задаче вывести темпы роста ВВП России в 2021 году на уровень выше среднемировых и добиться ежегодного прироста инвестиций в более чем 5%, а их доли в ВВП страны с текущего 21% до четверти в 2024 году.

Для этого запланировано в течение 6 лет не менять налоговые условия для бизнеса, принять пакет законов о защите и поощрении капиталовложений. Президент предложил стимулировать регионы к предоставлению инвесторам трёхлетней льготы по налогу на прибыль, компенсируя им две трети выпадающих доходов за счет федерального бюджета.

Глава государства сообщил, что внес в Госдуму поправки в законодательство, не позволяющие преследовать всех работников компаний, чьи руководители нарушили закон, как членов организованного преступного сообщества.

В связи с ожидаемым достижением предстоящим летом размера валютной части Фонда национального благосостояния в 7% ВВП, в экономику направят дополнительные средства. В частности, они пойдут на строительство автодорог в обход крупных городов, между областными центрами, выходов на федеральные автотрассы.

Наука и технологии

Владимир Путин отметил, что к середине текущего десятилетия средний возраст каждого второго учёного в России составит менее 40 лет. Глава государства призвал правительство и Госдуму уже в 2020 году запустить гибкий механизм экспериментальных правовых режимов для разработки и внедрения в России новых технологий, наладить современное регулирование оборота больших данных. Неудачная реализация идеи не должна автоматически расцениваться как нецелевое использование средств с последующим уголовным преследованием, подчеркнул российский лидер.

Также президент предложил реализовать проект «Доступный интернет». Он обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам, чтобы их пользователи не платили за трафик.

Правда о Великой Отечественной войне

Глава государства напомнил, что в текущем году Россия будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с массовыми попытками переписать историю со стороны ряда государств, в нашей стране следует создать крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй Мировой войне, заявил Владимир Путин.

Изменения в Конституцию

Президент напомнил, что действующая сейчас Конституция России была принята более четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса, и положение дел с тех пор кардинально изменилось. Основа ее не устарела, но ряд положений можно было бы модернизировать, считает глава государства.

В частности, Владимир Путин предложил отменить зафиксированный в 90-е годы прошлого века приоритет международного законодательства и договоров, а также решений международных органов над национальным законодательством. Они могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат Конституции страны, отметил глава государства.

Также президент считает полезным запретить губернаторам, сенаторам, депутатам Госдумы, главе и членам федерального правительства, а также судьям иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

К кандидатам на пост президента России должно применяться требование о постоянном проживании в нашей стране на протяжении не менее чем 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве на момент выдвижения и ранее, заявил Владимир Путин. Что же касается нормы о том, что одно и то же лицо не должно занимать высший пост в стране более двух сроков подряд, то менять ее глава государства не считает нужным.

Президент отметил, что следует расширить возможности местного самоуправления, как самого близкого к людям уровня власти. Также необходимо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, и регулярную индексацию пенсий, считает Владимир Путин. По его мнению, также следует зафиксировать в основном законе страны функции Государственного совета, в работе которого участвуют главы всех регионов.

Кроме того, президент предложил предоставить Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства России, а затем, по его представлению, вице-премьеров и министров. При этом глава государства будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры должностных лиц.

В то же время назначение руководителей силовых ведомств президент должен проводить по итогам консультаций с Советом Федерации, считает Владимир Путин. Также сенаторы могут утверждать кандидатуры руководителей региональных прокуратур, а согласования их с губернаторами следует отменить, отметил глава государства. Верхней палате Федерального Собрания целесообразно также дать право отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов.

Что же касается Конституционного Суда, то он может по запросам президента проверять конституционность законопроектов, принятых Федеральным Собранием, до их подписания главой государства.

Данные предложения необходимо вынести на всенародное голосование, и только по его результатам принимать окончательное решение, подытожил глава государства.