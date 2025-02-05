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В Ижевске назвали топ высокооплачиваемых вакансий на производствах

12:45, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске назвали топ высокооплачиваемых вакансий на производствах
12:45, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
205
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#зарплата
Источник фото: ИА "Сусанин"
205
0

Инженер-электроник может рассчитывать на зарплату в 225 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Топ высокооплачиваемых вакансий на производствах Ижевска собрал проект «Работай в Удмуртии». Об этом сообщает аккаунт правительства республики в соцсетях.

Так, инженеру-электронику готовы платить 225 000 рублей в месяц; инженеру-оператору ГТИ — от 130 000 до 141 000 рублей; ведущему инженеру-конструктору — от 120 000 рублей.

Специалист технической поддержки на одном из заводов Ижевска может рассчитывать на зарплату от 80 000 рублей; машинист ПКС — от 80 000 до 100 000 рублей; электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования — от 75 000 рублей.

12:45, 05 февраля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
205
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#зарплата