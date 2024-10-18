МыСпросилиЗаВас: может ли аванс составлять 5% от зарплаты?

Вопрос от читателя: вправе ли работодатель выплачивать аванс по зарплате за первую половину месяца в очень небольшой сумме, а затем производить окончательный расчёт за месяц в полном объёме, учитывая полученный ранее аванс?

Ответ эксперта. Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике по правовым вопросам Инна Дресвянникова:

Нет, не вправе. Говоря о сроках выплаты зарплаты, в Трудовом кодексе РФ отсутствует понятие «аванс». В соответствии с ТК РФ, заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.

Таким образом, каждая выплата зарплаты должна производиться работодателем с учётом фактически отработанного работником времени (при повременной оплате труда) или выполненного объёма работы (при сдельной оплате труда), причитающихся за оплачиваемый период компенсационных выплат.

Что касается стимулирующих выплат (премий и т.п.), то периодичность их выплаты определяется, исходя из оснований и критериев этих выплат (например, если премии являются ежемесячными или ежеквартальными, то выплачивать их два раза в месяц невозможно).

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