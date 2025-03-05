Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии появится межведомственная комиссия по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате. Как рассказали «Сусанину» в Минсоцполитики республики, в настоящее время в регионе разрабатывается соответствующий проект постановления правительства.

Состав комиссии предстоит утвердить председателю кабмина Удмуртии.

«C 1 марта 2025 года вступили в силу изменения в Трудовом кодексе РФ (статья 158.1), которые в том числе устанавливают необходимость создания в каждом субъекте РФ отдельной межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате», — напомнили в министерстве. Регионам дали на это три месяца.

Согласно постановлению правительства РФ «Об утверждении Правил формирования и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате, а также принятия ими решений», заседания таких комиссий должны будут проводиться не реже, чем раз в квартал. Задачи — анализ рисков образования формирования задолженности по зарплате; анализ и систематизация выявленных фактов; подготовка предложений для правительства региона; содействие контрольным и надзорным органам в проведении профилактических мероприятий, направленных на то, чтобы просроченная задолженность не образовалась.