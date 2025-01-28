Минимальная заработная плата в Удмуртии выросла до 25 806 рублей

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году минимальная заработная плата в Удмуртии составит 25 806 рублей с учетом районного коэффициента. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Согласно региональному соглашению, с 1 января зарплата должна быть не ниже 22 440 рублей без учета районного коэффициента. Исключение составляют сотрудники организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Отмечается, что в минимальную оплату труда не входит сверхурочная работа, работа в ночное время, а также выходные и нерабочие праздничные дни. Отдельно работодателю предстоит назначать выплаты сотрудникам, работающим с вредными или опасными условиями труда. Доплаты предусмотрены и за совмещение должностей, а также за выполнение работы вне его основной деятельности.

Соглашение вступило в силу 1 января. Оно будет действовать до опубликования нового соглашения, но не более трех лет.