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Минимальная заработная плата в Удмуртии выросла до 25 806 рублей

12:16, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Минимальная заработная плата в Удмуртии выросла до 25 806 рублей
12:16, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
232
0
#Удмуртия\n#зарплата\n#МРОТ\n#финансы и деньги
Источник фото: ИА «Сусанин»
232
0

Соглашение вступило в силу 1 января.

Ижевск. Удмуртия. В 2025 году минимальная заработная плата в Удмуртии составит 25 806 рублей с учетом районного коэффициента. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства республики.

Согласно региональному соглашению, с 1 января зарплата должна быть не ниже 22 440 рублей без учета районного коэффициента. Исключение составляют сотрудники организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Отмечается, что в минимальную оплату труда не входит сверхурочная работа, работа в ночное время, а также выходные и нерабочие праздничные дни. Отдельно работодателю предстоит назначать выплаты сотрудникам, работающим с вредными или опасными условиями труда. Доплаты предусмотрены и за совмещение должностей, а также за выполнение работы вне его основной деятельности.

Соглашение вступило в силу 1 января. Оно будет действовать до опубликования нового соглашения, но не более трех лет.

12:16, 28 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
232
0
#Удмуртия\n#зарплата\n#МРОТ\n#финансы и деньги