Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за год выросли зарплаты слесарей на 30%. Об этом в День слесаря, 26 февраля, сообщает портал онлайн-рекрутинга hh.ru.

С начала 2025 года в России было открыто 22,4 тыс. вакансий для слесарей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года спрос незначительно уменьшился (-4%). При этом в 2024 году слесари вошли в топ-15 самых востребованных специалистов страны.

В ПФО для слесарей с начала года открыто порядка 5 тыс. вакансий, что на 5% меньше, чем за тот же период 2024 года. В Удмуртии спрос вырос на 6% – опубликовано 340 предложений.

В разрезе регионов ПФО самые высокие зарплаты слесарям предлагают в Оренбургской области (106,4 тыс. рублей) и Башкортостане (102,2 тыс. руб.) Меньше всего в сравнении готовы платить в Пензенской (62,7 тыс. руб.) и Кировской (61,5 тыс. руб.) областях. В Удмуртии зарплата слесаря находится на уровне 69,9 тыс. рублей. За год она выросла на 30%. По этому показателю республика оказалась на 8 месте из 14 субъектов округа.