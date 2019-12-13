Педагогу из Ижевска вручили грант на 50 тысяч рублей за вклад в электронное образование

Ижевский учитель создала сценарий урока по русскому языку.





Ижевск. Удмуртия. Ижевскому педагогу вручили грант за вклад в развитие проекта «Московская электронная школа». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Третий год правительство Москвы вручает такие гранты авторам электронных образовательных материалов. Впервые в истории проекта «Московская электронная школа» были отмечены учителя из регионов.

12 декабря объявили, кто станет обладателем гранта в размере 50 тысяч рублей — им стал учитель начальных классов ижевского лицея № 41 Алёна Вахрушева. Педагог разработала интерактивный сценарий урока для библиотеки МЭШ. Её разработкой воспользовались уже 689 раз. Тема урока — «Буква Ь после шипящих в конце слов, называющих предметы».

- Я не первый год работаю с интерактивной доской, вижу, что детям это нравится. По требованию новых стандартов урок должен быть деятельностным, то есть это не просто пассивное принятие знаний, а интерактивное обучение. Использование платформы «Московская электронная школа» в этом очень помогает, - рассказывает Алёна Вахрушева.

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