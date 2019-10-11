Воспитательница из Удмуртии заняла первое место на всероссийском конкурсе

Марина Богоуцкая три года шла к этой победе.

Можга. Удмуртия. Воспитательница из Удмуртии заняла первое место всероссийского конкурса в номинации «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Воспитатель Марина Богуцкая работает воспитателем в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Можги. Она три раза участвовала в конкурсе. Предыдущие годы она становилась победительницей регионального этапа отбора, но в финале предпочтение отдавали конкурентам. В 2019 году конкурсантке удалось занять первое место.