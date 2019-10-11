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Воспитательница из Удмуртии заняла первое место на всероссийском конкурсе

08:30, 11 октября, 2019
Аграфена Костромская
Воспитательница из Удмуртии заняла первое место на всероссийском конкурсе
08:30, 11 октября, 2019
Аграфена Костромская
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#Можга\n#конкурс\n#Удмуртия
Фото: www.udmurt.ru
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Марина Богоуцкая три года шла к этой победе.

Можга. Удмуртия. Воспитательница из Удмуртии заняла первое место всероссийского конкурса в номинации «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Воспитатель Марина Богуцкая работает воспитателем в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних города Можги. Она три раза участвовала в конкурсе. Предыдущие годы она становилась победительницей регионального этапа отбора, но в финале предпочтение отдавали конкурентам. В 2019 году конкурсантке удалось занять первое место.

08:30, 11 октября, 2019
Аграфена Костромская
244
0
#Можга\n#конкурс\n#Удмуртия

 

 

 


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