В Удмуртии вопрос с уличными школьными туалетами решат в этом году

Последний подобный санузел ликвидируют к 1 сентября 2019 года.

Ижевск. Удмуртия. Вопрос со школьными туалетами на улицах в Удмуртии решат в этом году. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти рассказала министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

По её словам, к 1 сентября ликвидируют последний уличный санузел в Удугучинской средней школе Увинского района.

«Это очень важная проблема. Дети бегали в туалет во время мороза на улицу и так далее», - прокомментировал данный вопрос глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что в этом году на капремонт образовательных учреждений выделено 1,132 млрд рублей.