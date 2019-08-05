1,132 млрд рублей выделили на капитальный ремонт школ и детских садов Удмуртии

На эти средства будут произведены работы в 372 образовательных учреждениях.

Ижевск. Удмуртия. На капитальный ремонт школ и детских садов Удмуртии в 2019 году направят 1,132 млрд рублей. Об этом на совещании органов государственной власти рассказала министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

«Это колоссальная для республики сумма. Такая сумма выделяется впервые», - отметила Болотникова.

На эти средства будут проведены работы в 372 образовательных организациях — это 175 школ и 197 детских садов.

Также отметим, что из федерального и республиканского бюджетов выделено 19,423 млн рублей на ремонт спортзалов в 25 сельских школах.