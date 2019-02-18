Во вторник, 19 февраля, дети приступят к учебе.

Ижевск. Удмуртия. В школах Ижевска сняли карантин. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщил заместитель главы города по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Дети вернутся к учебе во вторник, 19 февраля.

«С завтрашнего дня школы начинают работать в обычном режиме. Пик заболеваемости пройден. Карантин мы объявили очень своевременно. Эта неделя, пока школьники были на карантине, сбила заболеваемость, есть резкое снижение – минус 8%», - сказал Чистяков.

Напомним, что 12 февраля все школы столицы Удмуртии закрыли на карантин из-за эпидемии ОРВИ.