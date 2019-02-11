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Все школы Ижевска закрыли на карантин

17:30, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
17:30, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
2298
0
#дети\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#эпидемия\n#Удмуртия\n#школы\n#школьники\n#карантин
Фото: susanin.news
2298
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Он продлится с 12 до 18 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Все школы Ижевска закрыли на карантин. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска вечером в понедельник, 11 февраля.

Решение было принято на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии муниципалитета, на котором был рассмотрен вопрос об эпидемической обстановке по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в городе и введении дополнительных ограничительных мероприятий в детских образовательных учреждениях.

Решением городской комиссии учебный процесс приостановили в общеобразовательных организациях Ижевска с 12 по 18 февраля 2019 года.

Администрация города обращает внимание родителей, что учащиеся закрытых на карантин общеобразовательных организаций будут обучаться дистанционно, задания будут размещаться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.

Родителям учащихся рекомендовано:

1. Не отпускать детей в места массового скопления людей.

2. Контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены.

3. Проводить профилактические меры по сохранению здоровья.

4. Контролировать выполнение детьми домашних заданий, выданных общеобразовательной организацией.

5. Отслеживать ситуацию о карантине на официальном сайте общеобразовательной организации или через классных руководителей.

Учреждения дополнительного образования - кружки, секции, клубы - будут работать в обычном режиме.

17:30, 11 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
2298
0
#дети\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#эпидемия\n#Удмуртия\n#школы\n#школьники\n#карантин

 

 

 


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