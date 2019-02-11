Он продлится с 12 до 18 февраля.
Ижевск. Удмуртия. Все школы Ижевска закрыли на карантин. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ижевска вечером в понедельник, 11 февраля.
Решение было принято на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии муниципалитета, на котором был рассмотрен вопрос об эпидемической обстановке по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в городе и введении дополнительных ограничительных мероприятий в детских образовательных учреждениях.
Решением городской комиссии учебный процесс приостановили в общеобразовательных организациях Ижевска с 12 по 18 февраля 2019 года.
Администрация города обращает внимание родителей, что учащиеся закрытых на карантин общеобразовательных организаций будут обучаться дистанционно, задания будут размещаться на официальных сайтах общеобразовательных учреждений.
Родителям учащихся рекомендовано:
1. Не отпускать детей в места массового скопления людей.
2. Контролировать соблюдение детьми правил личной гигиены.
3. Проводить профилактические меры по сохранению здоровья.
4. Контролировать выполнение детьми домашних заданий, выданных общеобразовательной организацией.
5. Отслеживать ситуацию о карантине на официальном сайте общеобразовательной организации или через классных руководителей.
Учреждения дополнительного образования - кружки, секции, клубы - будут работать в обычном режиме.