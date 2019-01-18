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Учеников лицея №56 в Ижевске, где нашли тараканов, временно переведут на «дистанционку»

09:30, 18 января, 2019
Анна Торхова
09:30, 18 января, 2019
Анна Торхова
149
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#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#питание
Фото: Facebook: София Гунина
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В учреждении проведут дезинсекцию.

Ижевск. Удмуртия. Учеников лицея №56 в Ижевске, в столовой которого нашли тараканов, временно переведут на дистанционное обучение. Об этом журналистам рассказала начальник управления образования администрации  города Светлана Петрова.

В пятницу в лицее проведут дезинсекцию, потому включительно до 19 января ученики будут заниматься самостоятельно.

Отметим, что с начала учебного года в учреждении 4 раза проходили мероприятия по уничтожению насекомых. Последнюю дезинсекцию провели 18 декабря.  

На окончательную контрольную проверку власти совместно с организаторами питания выйдут в понедельник, 20 декабря.

«Все санитарные правила к организации питании соблюдаются в школах. То, что касается дезинсекции и дезинфекции, они всегда на контроле ежемесячно. По всем санитарным правилам и нормам дезинсекция должна проводиться ежеквартально перед началом учебного года и перед началом летней оздоровительной кампании», - пояснила Светлана Петрова.

Напомним, ранее в соцсети Фейсбук появилась публикация с тараканами в еде в столовой лицея. В настоящее время следователи проводят проверку.

09:30, 18 января, 2019
Анна Торхова
149
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#питание

 

 

 


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