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Ещё восемь учителей придут в школы Удмуртии по программе «Земский учитель»

16:39, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Ещё восемь учителей придут в школы Удмуртии по программе «Земский учитель»
16:39, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
106
0
#учитель\n#Удмуртия\n#образование
Источник фото: unsplash.com ( Timur Shakerzianov)
106
0

В 2025 году для молодых специалистов изменили условия переезда.

Ува. Удмуртия. Восемь учителей устроятся на работу в школы Удмуртии по программе «Земский учитель» в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Учителей русского языка ждут в Дебёсской средней образовательной школе имени Рыкова и Увинской средней образовательной школе №4. Учителя математики нужны в средней общеобразовательной школе №1 с валеологическим направлением в Можге, в Колесурской школе Селтинского района, Шарканской средней школе имени Лопатина и в Якшур-Бодьинской гимназии. В Кизнерскую школу №1 требуется учитель географии, а в Сигаевскую среднюю школу Сарапульского района – педагог по английскому языку. 

«С 2025 года мы поменяли условие переезда. Если раньше надо было переехать на 50 км от текущего места жительства или работы, то теперь переезд на работу в сельский населенный пункт, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тыс. человек, расположенный в Удмуртии, не являющейся населенным пунктом проживания и работы претендента» – отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова. 

Сумма единовременной выплаты молодым специалистам составит 1 млн рублей. 

Стать участниками программы могут стать специалисты в возрасте до 55 лет. Победитель проекта «Земский учитель» должен трудоустроиться в школу и взять не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Согласно трудовому договору ему предстоит отработать в школе пять лет.

Информация о программе размещена на сайте Министерства в разделе «Проекты и программы/Земский учитель» и федеральном портале «Земский учитель». Прием заявлений и документов продлится до 23 мая. 

16:39, 20 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
106
0
#учитель\n#Удмуртия\n#образование