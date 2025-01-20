Ещё восемь учителей придут в школы Удмуртии по программе «Земский учитель»

Ува. Удмуртия. Восемь учителей устроятся на работу в школы Удмуртии по программе «Земский учитель» в 2025 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Учителей русского языка ждут в Дебёсской средней образовательной школе имени Рыкова и Увинской средней образовательной школе №4. Учителя математики нужны в средней общеобразовательной школе №1 с валеологическим направлением в Можге, в Колесурской школе Селтинского района, Шарканской средней школе имени Лопатина и в Якшур-Бодьинской гимназии. В Кизнерскую школу №1 требуется учитель географии, а в Сигаевскую среднюю школу Сарапульского района – педагог по английскому языку.

«С 2025 года мы поменяли условие переезда. Если раньше надо было переехать на 50 км от текущего места жительства или работы, то теперь переезд на работу в сельский населенный пункт, либо поселок городского типа, либо город с населением до 50 тыс. человек, расположенный в Удмуртии, не являющейся населенным пунктом проживания и работы претендента» – отметила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Сумма единовременной выплаты молодым специалистам составит 1 млн рублей.

Стать участниками программы могут стать специалисты в возрасте до 55 лет. Победитель проекта «Земский учитель» должен трудоустроиться в школу и взять не менее 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Согласно трудовому договору ему предстоит отработать в школе пять лет.

Информация о программе размещена на сайте Министерства в разделе «Проекты и программы/Земский учитель» и федеральном портале «Земский учитель». Прием заявлений и документов продлится до 23 мая.