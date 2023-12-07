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Школьница из Ижевска стала участницей программы «Умнее всех»

09:25, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Школьница из Ижевска стала участницей программы «Умнее всех»
09:25, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#дети\n#развитие\n#Удмуртия\n#телевидение
Фото: телеканал «Пятница»
81
0

Удастся ли ей выиграть главный приз, можно увидеть сегодня в 23:00 на телеканале «Пятница».

Ижевск. Удмуртия. 12-летняя Алиса Краснова из Ижевска стала участницей программы «Умнее всех» (6+) на телеканале «Пятница». Об этом сообщает телеканал.

Девочка уже является трёхкратной победительницей всероссийских олимпиад по русскому языку и окружающему миру. Она мечтает стать историком или микробиологом.

В телепередаче «Умнее всех» участвуют дети 9-14 лет, которые имеют возможность заработать реальные деньги с помощью своих знаний. Среди участников встречаются знатоки программирования, геополитики, шахмат и других областей науки.

Передачу с Алисой Красновой покажут 7 декабря в 23:00.

09:25, 07 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
81
0
#дети\n#развитие\n#Удмуртия\n#телевидение