Школьница из Ижевска стала участницей программы «Умнее всех»

Ижевск. Удмуртия. 12-летняя Алиса Краснова из Ижевска стала участницей программы «Умнее всех» (6+) на телеканале «Пятница». Об этом сообщает телеканал.

Девочка уже является трёхкратной победительницей всероссийских олимпиад по русскому языку и окружающему миру. Она мечтает стать историком или микробиологом.

В телепередаче «Умнее всех» участвуют дети 9-14 лет, которые имеют возможность заработать реальные деньги с помощью своих знаний. Среди участников встречаются знатоки программирования, геополитики, шахмат и других областей науки.

Передачу с Алисой Красновой покажут 7 декабря в 23:00.