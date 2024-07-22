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У писателя Эдварда Радзинского похитили 45 миллионов рублей

18:06, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
У писателя Эдварда Радзинского похитили 45 миллионов рублей
18:06, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
160
0
#писатель\n#театр\n#телевидение\n#телефонные мошенники
Фото: wikiрedia.org/Dmitry Rozhkov
160
0

Деньги забрал студент, представившийся сотрудником ФСО.

Москва. От действий мошенников пострадал писатель, драматург, историк и телеведущий Эдвард Радзинский. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

По данным издания, аферисты представились редакторами российского филиала «Википедии» и предложили 87-летнему писателю обновить статью о нем. Радзинский сначала раскусил обман и перестал отвечать на звонки. Злоумышленники на этом не успокоились и вышли на связь с другого номера. На этот раз они назвали себя сотрудниками ФСБ и стали запугивать драматурга, что преступники могут завладеть его сбережениями и направить их на поддержку ВСУ, что грозит уголовной статьей. Избежать этого можно было якобы только одним способом – отдав деньги в «надежные руки».

Преступный замысел сработал. Радзинский снял со счета в банке 45 млн рублей и передал их курьеру, 19-летнему студенту, назвавшему себя «сотрудником Федеральной службы охраны». Его в итоге удалось задержать.

Эдвард Радзинский известен как автор книг и пьес, спектакли по которым ставили в ведущих театрах России. Создал цикл телепрограмм по истории. С 2020 года ведет собственный YouTube-канал.

18:06, 22 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
160
0
#писатель\n#театр\n#телевидение\n#телефонные мошенники