Телеканал «Россия-Культура» снял программу о кряшенах в Граховском районе

Грахово. Удмуртия. Три дня в Граховском районе находилась съемочная группа телеканала «Россия-Культура». Там снимали документальный фильм о местных кряшенах в рамках проекта «Земля людей» (6+). Об этом в социальных сетях соообщает администрация Граховского района.

Телевизионщики побывали в д. Нижний Тыловай и д. Порым, пообщались с носителями национальных традиций, записали интервью с местным краеведом и директором Граховского музея.

Фильм о кряшенах Граховского района выйдет в эфир федерального телеканала осенью 2024 года.

Напомним, что кряшены — это этноконфессиональная группа татар, исповедующая православие.