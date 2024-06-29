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Телеканал «Россия-Культура» снял программу о кряшенах в Граховском районе

09:42, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
Телеканал «Россия-Культура» снял программу о кряшенах в Граховском районе
09:42, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
34
0
#Грахово\n#Граховский район\n#телевидение
Фото: Администрация Граховского района
34
0

Кряшены — это этноконфессиональная группа татар, исповедующая православие.

Грахово. Удмуртия. Три дня в Граховском районе находилась съемочная группа телеканала «Россия-Культура». Там снимали документальный фильм о местных кряшенах в рамках проекта «Земля людей» (6+). Об этом в социальных сетях соообщает администрация Граховского района.

Телевизионщики побывали в д. Нижний Тыловай и д. Порым, пообщались с носителями национальных традиций, записали интервью с местным краеведом и директором Граховского музея. 

Фильм о кряшенах Граховского района выйдет в эфир федерального телеканала осенью 2024 года. 

Напомним, что кряшены — это этноконфессиональная группа татар, исповедующая православие.

09:42, 29 июня, 2024
Константин Ижболдин
журналист
34
0
#Грахово\n#Граховский район\n#телевидение