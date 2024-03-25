Жительница Удмуртии победила в шоу «Поле чудес»

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жительница Якшур-Бодьинского района Анастасия Рогозина выиграла в капитал-шоу «Поле чудес» (16+). Выпуск с ней вышел 22 марта на Первом канале.

Анастасия Рогозина является преподавателем из поселка Чур. Она руководит переподготовкой руководителей народно-певческих коллективов института творческих инициатив, но сейчас находится в декрете.

На шоу Анастасия Рогозина спела вместе со своей фолк-группой «Сказки» и подарила Леониду Якубовичу льняную рубашку, удмуртские чаи, мёд, бальзамы и картину.

Девушка играла в первой тройке участников, которым задали вопрос: «Как раньше в народе называли водоворот на реке?». На первом круге она не угадала букву, но в другой раз назвала сразу три правильных. В мини-игре «Две шкатулки» женщина выиграла деньги, но не подобрала правильный ключ от автомобиля. Зато Анастасия Рогозина верно отгадала слово «Завертыш».

В финальном туре вопрос звучал так: «Как в начале прошлого века называли маленький пароходик, совершавший рейсы в районе Астрахани и буксирующий рыбницы и другие мелкие суда?». Жительница Удмуртии сначала вновь назвала неверную букву, но на втором круге опять угадала три правильных и слово «Лягушатник».

На собранные 4450 очков в качестве призов женщина выбрала смарт-телевизор и электросамокат. На этом Анастасия Рогозина решила не останавливаться и сыграла в Суперигру. Для ответа на вопрос «Согласно легенде, дух реки Волги – это молодая красивая девушка. Ее часто называли кормилицей или… Как ещё?» участница открыла пять букв и сразу назвала слово «Заступница». В награду она также получила кубок победителя и книгу от ведущего.