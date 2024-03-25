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Жительница Удмуртии победила в шоу «Поле чудес»

11:05, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Жительница Удмуртии победила в шоу «Поле чудес»
11:05, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#телевидение\n#шоу\n#победители
Фото: скриншот телепрограммы
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Участница забрала телевизор и электросамокат.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Жительница Якшур-Бодьинского района Анастасия Рогозина выиграла в капитал-шоу «Поле чудес» (16+). Выпуск с ней вышел 22 марта на Первом канале. 

Анастасия Рогозина является преподавателем из поселка Чур. Она руководит переподготовкой руководителей народно-певческих коллективов института творческих инициатив, но сейчас находится в декрете. 

На шоу Анастасия Рогозина спела вместе со своей фолк-группой «Сказки» и подарила Леониду Якубовичу льняную рубашку, удмуртские чаи, мёд, бальзамы и картину. 

Девушка играла в первой тройке участников, которым задали вопрос: «Как раньше в народе называли водоворот на реке?». На первом круге она не угадала букву, но в другой раз назвала сразу три правильных. В мини-игре «Две шкатулки» женщина выиграла деньги, но не подобрала правильный ключ от автомобиля. Зато Анастасия Рогозина верно отгадала слово «Завертыш». 

В финальном туре вопрос звучал так: «Как в начале прошлого века называли маленький пароходик, совершавший рейсы в районе Астрахани и буксирующий рыбницы и другие мелкие суда?». Жительница Удмуртии сначала вновь назвала неверную букву, но на втором круге опять угадала три правильных и слово «Лягушатник». 

На собранные 4450 очков в качестве призов женщина выбрала смарт-телевизор и электросамокат. На этом Анастасия Рогозина решила не останавливаться и сыграла в Суперигру. Для ответа на вопрос «Согласно легенде, дух реки Волги – это молодая красивая девушка. Ее часто называли кормилицей или… Как ещё?» участница открыла пять букв и сразу назвала слово «Заступница». В награду она также получила кубок победителя и книгу от ведущего.  

11:05, 25 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
301
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#телевидение\n#шоу\n#победители